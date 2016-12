Lara Gut öffnet ihr Herz :  «Es ist schwierig, Liebe zu erklären»

Es gibt kaum ein Austragungsort im Skiweltcup, den Lara Gut (25) mehr mag als Val d'Isère (Fr). Das Ganze geht so weit, dass man von einer «Liebesbeziehung» sprechen kann. Schon als Kind kam sie in den mondänen Ort in den französischen Alpen, um mit der Familie Ski zu fahren. Danach ging es oft an die Cote d'Azur, dort genoss die kleine Lara den Strand und das Meer.

«Ich habe wirklich gute Erinnerungen an Frankreich. Dass ich Französisch reden kann, erinnert mich zudem an meine Mutter.» Der Hintergrund: Gabriella Gut wuchs in der Romandie auf, ehe sie später ins Tessin zog.

Die Liebe zu Val d'Isère verfestigte sich bei Lara nur kurze Zeit nach den Familien-Ferien. Mit 17 Jahren gewann sie im Skigebiet «Espace Killy» als jüngste WM-Teilnehmerin zwei Silbermedaillen (Abfahrt und Superkombination), sofort wurde die Tessinerin zum grossen Star der Ski-Szene.

Auch danach lief es für Lara in Val d'Isère wie geschmiert. Fünf Weltcup-Podestplätze holte sie sich, darunter drei Siege. «Die Sonne, der Schnee – hier kriege ich einfach immer Energie», so Lara.

Wie bei einer «normalen» Beziehung gilt auch bei Lara und Val d'Isère: «Entweder es funktioniert, oder es funktioniert nicht.» Worte zu finden, um das Ganze zu beschreiben, sei nicht einfach. Gut bringt es auf den Punkt: «Es ist schwierig, Liebe zu erklären.»

Ob neue Kapitel in der «Liebesbeziehung» dazu kommen werden? Chancen dafür gibt es genügend: Von Freitag bis Sonntag stehen in Val d'Isère Kombination, Abfahrt und Super-G an.