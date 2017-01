1. Slalomlauf in Flachau ab 17.45 Uhr Ösi-Luft tut Michelle gut

Vorfreude, Kribbeln, Adrenalin, Euphorie, Zufriedenheit: Eine Achterbahnfahrt ist normalerweise ein aufregendes Erlebnis voller Glücksgefühle. Auch der Winter von Michelle Gisin gleicht derzeit Achterbahnfahrt. Das ständige Auf und Ab nervt sie allerdings eher, als dass es euphorisiert. Aktuell befindet sich die Engelbergerin nach zwei Slalom-Ausfällen in Zagreb und Maribor im Tief. Und wirkt ratlos: «Ich weiss auch nicht, woran es liegt.»

Das Ganze ist tatsächlich beinahe unerklärlich. Noch im Dezember hatte sich Gisin drei WM-Tickets (Slalom, Kombination, Abfahrt) und den ersten Podestplatz ihrer Karriere (Zweite bei der Kombi in Val d'Isère) geholt. Zuletzt folgten in fünf Rennen vier Nuller.

Da stellt sich die Frage: Muss Gisin nun über die Bücher oder viel eher die Ruhe bewahren? Sie überlegt lange, sagt dann: «Das Gute ist, dass ich gar keine Zeit habe, mir diese Frage zu stellen.» Bereits geht es in Flachau mit dem nächsten Slalom weiter. Und dies macht der passionierten Windsurferin in der aktuell misslichen Lage Mut. «Das ist mein absolutes Lieblingsrennen! Ich hoffe, dass ich da wieder so fahre, wie ich es eigentlich kann.»

Die Hoffnung ist berechtigt. Denn: Gisin läuft es in Österreich normalerweise rund! Fast die Hälfte (fünf von zwölf) ihrer Top-10-Klassierungen holte sie in unserem östlichen Nachbarland. Zum Vergleich: In der Schweiz schaffte es Michelle noch nie in die ersten Zehn. «Ich hoffe, ich bringe in Flachau wieder alles zusammen.» Sicher ist: Die Nacht-Atmosphäre im «Schladming der Frauen» taugt Gisin.

Auch Wendy Holdener (23) liebt die grosse Bühne. Und sie ist in super Form, in fünf der bislang sechs Slaloms stand sie auf dem Podest. Wäre nicht Überfahrerin Mikaela Shiffrin (21), hätte Wendy ihren ersten Slalom-Sieg längst in der Tasche. Sie selbst lässt sich nicht aus der Ruhe: «Ich bin immer näher dran an Shiffrin, das ist gut. Der Tag, an dem ich gewinne, wird kommen. Irgendwann.»

Vielleicht schon in Flachau? Aus wirtschaftlicher Sicht wäre es ein günstiger Zeitpunkt. Denn: Nirgends wird bei den Frauen mehr Preisgeld ausgeschüttet. 190'530 Schweizer Franken sind es insgesamt, 77'265 erhält alleine die Siegerin. Bei den anderen Rennen sind es meistens «nur» 45'000 Franken. Wer wird zur «Snow Space Princess» gekürt und holt sich den dicken Scheck ab?

Ab 17.45 Uhr erfahren Sie es. Dann geht der erste Slalom-Lauf in Flachau über die Bühne! Auf BLICK sind Sie natürlich live mit dabei!