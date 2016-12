Caviezel in Top Ten, Janka out Super-(G)-Jansrud dominiert auch in Santa Caterina

Val-d’Isère in der ersten Dezemberwoche: Carlo Jankas Trainer Jörg Rotn genehmigt sich an der Bar vom Hotel Savoyarde ein Ballon Rotwein. Obwohl es seinem Schützling gesundheitlich sehr viel besser als in den fünf Jahren zuvor geht, stellt sich der Walliser auf schwere Wochen ein: «Carlo ist zwar in steilen, technisch anspruchsvollen Passagen richtig schnell, trotzdem wird das für uns ein richtig zäher Dezember. Die Abfahrten in Val-d’Isère und Val Gardena beinhalten für Carlo zu viele Gleitabschnitte, da wird er seine tolle Technik zu wenig ausspielen können.»

Nun ist die Adventszeit für den «Iceman» aber längst nicht so trist verlaufen, wie vom Übungsleiter befürchtet - in Val-d’Isère fährt der letzte Schweizer Gesamtweltcupsieger (Saison 2009/10) zwei Mal in die Top-Ten. Das Wochenende in Val Gardena beschert dem Bündner zwar kein Top-Ergebnis, dafür packt er zwei Tage später beim zweiten Rang im Parallel-Slalom in Alta Badia Schwünge aus, die an seine allerbesten Zeiten erinnern.

«Carlo hat zwar in Interviews den Wert von diesem Podestplatz im Parallelslalom heruntergespielt. Aber ich spüre ganz deutlich, dass er in Alta Badia enorm an Selbstvertrauen getankt hat.»

Und die nächsten Speed-Rennen finden ausnahmslos auf Pisten statt, die für Janka wie massgeschneidert sind.

Ab heute geht es in Santa Caterina auf einer extrem eisigen und kurvenreichen Strecke zur Sache. Dass er sich hier so richtig wohl fühlt, hat der 30-Jährige im gestrigen Training als klar bester Schweizer gezeigt. Er fuhr die sechstschnellste Zeit, im Gegensatz zu den vor ihm platzierten Ösis Mayer, Reichelt und Striedinger hat Janka aber alle Tore korrekt passiert.

Die besten Erinnerungen hat der Mann mit elf Weltcupsiegen aber an die Abfahrt, die am 14. Januar am Wengener Lauberhorn auf dem Programm steht. Auf der längsten Abfahrt der Welt (4,5 Kilometer) hat der Manchester United-Fanatiker nach seinem Sieg 2010 auch in den Jahren überzeugt, in denen an den anderen Weltcup-Schauplätzen vor allem aus gesundheitlichen Gründen rein gar nichts zusammen gepasst hat.

Dritter 2011, Vierter 2012, Dritter 2015. Vor zwei Jahren hat «Jänks» in Wengen zudem die Super-Kombi gewonnen. Nach dem Lauberhorn geht’s weiter nach Kitzbühel. Jankas jüngste Erinnerungen an die schwierigste Abfahrt der Welt sind ebenfalls sehr gut, im letzten Winter donnerte er hier auf den dritten Rang. Und Janka hat zuletzt selber mehrmals betont, «dass es mir jetzt deutlich besser geht als im letzten Winter, in dem ich vor allem unter einem Ermüdungsbruch eines Lendenwirbels gelitten habe.»

Deshalb spricht nichts dagegen, dass heute um 11. Uhr in Santa Caterina mit dem Start im Super-G die erste ganz grosse Janka Stunde in diesem Winter anbricht.

Mit uns sind Sie beim Super-G ab 11 Uhr live dabei!