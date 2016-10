Bernhard Russi: Lara Gut versetzt die Konkurrenz ins Staunen

Der Start in Sölden ist geglückt. Nicht für alle, aber für uns Schweizer ganz sicher. Die Weltklassevorstellung von Lara Gut hat die Konkurrenz in Staunen versetzt, und bei den Männern haben wir seit gestern die Erkenntnis, dass da wieder eine richtige Riesentruppe heranwächst. Klare, haushohe Siege gab es in Sölden schon immer, aber sie hinterlassen auch Ernüchterung und Fragen.

Das Leistungsgefälle im ersten Lauf bei den Frauen, war zeitlich und bildlich teilweise erschreckend. Vor allem die Favoritinnen, ausser Gut und Shiffrin, fanden den Rhythmus nie richtig und quälten sich förmlich den Hang hinunter. Das schmälert Lara Guts Sieg zwar in keiner Art und Weise, aber wir müssen davon ausgehen, dass dies nicht die Tagesordnung des ganzen Winters sein wird.

Vielleicht haben aber gerade diese zaghaften Fahrten einiger Frauen die Männer aufgeweckt und ein

furioses Feuerwerk zünden lassen.

Während des zweiten Laufes bis fünf vor zwei, bis kurz vor Ende des Rennens, hatte man das Gefühl des totalen Zusammenschlusses der Weltspitze. Alle Nationen, alle Skimarken, Routiniers und Newcomer befanden sich innerhalb weniger Sekundenbruchteile.

Bis die Überflieger kamen. Marcel Hirscher und Alexis Pinturault boten ein Spektakel, das zum Teil jenseits der physikalischen Gesetze war. Beide haben gezeigt, über wen der Sieg in Zukunft gehen wird. Nicht nur in dieser Disziplin, sondern auch wenn es um den Gesamtweltcup geht.