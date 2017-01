Horror-Stürze im Abfahrts-Training :  Fanchini und Miklos bleiben schwerverletzt liegen!

Das darf doch nicht wahr sein!

Keine Abfahrt am Samstag, keine Kombi am Sonntag, ein kurzfristig eingeschobenes Training am Sonntagmorgen für die geplante Abfahrt am Mittag – und dann das.

Nadia Fanchini stürzt in Altenmarkt-Zauchensee mit der Nummer drei schwer. Nach einem Verschneider reisst es der 30-Jährigen die Beine auseinander, unkontrolliert donnert die Italienerin in die Netze.

Ferndiagnose: Das haben die Knie nicht heil überlebt. Fanchini kann nicht mehr aufstehen, sofort eilen Ärzte und Betreuer herbei. Der Rettungshelikopter muss kommen.

Das Training ist minutenlang unterbrochen. Dann wird wieder gefahren. Und schon folgt der nächste Sturz!

Edith Miklos (28), mit der Nummer 15 unterwegs, erleidet das gleiche Schicksal. Auch der Ungarin ziehts in einer Kompression die Skier auseinander, auch sie bleibt mit starken Schmerzen liegen.

Ihr Trainer, der Schweizer Stefan Abplanalp kommt daher gerannt. Miklos schreit: «Das Knie! Das Knie!» Der nächste Helikopter kommt.

Das Training ist erneut unterbrochen. Langsam aber sicher wirds eng mit dem geplanten Rennen um 12.15 Uhr. Wir halten Sie auf dem Laufenden. (fan)