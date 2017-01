Carlo Janka gibt Forfait für den Weltcup in Adelboden!

Wie Swiss-Ski in einer Mitteilung bekannt gibt, nutzt der 30-Jährige diese Woche für ein gezieltes Aufbautraining und eine Ruhephase vor den kommenden Rennen im Januar und der folgenden Heim-WM im Februar. Der Bündner habe mit den Disziplinen Abfahrt, Riesenslalom, Super-G, Alpine-Kombination ein enges Programm.

«Es fällt mir natürlich schwer, dass diese Phase nun genau auf das Rennen in Adelboden fällt, welches mir sehr am Herzen liegt. Ich muss jedoch meinem Körper auch Ruhe geben und deshalb erachte ich es als Sinnvoll diese Aufbauphase vor den nächsten Rennen und vor allem vor der WM einzulegen», so Carlo Janka. (pd/rae)