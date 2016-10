Aber er schmust mit Ex-Miss Nadine Vinzens :  Baker nach Lara-Sieg erster Gratulant

Im letzten Winter lieferten «Larian» das Gesprächsthema mit dem grössten Knutsch-Faktor im Ski-Zirkus – Lara Gut und der Waadtländer Popsänger Bastian Baker liessen zumindest über Twitter die Öffentlichkeit an ihrem heissen Flirt teilhaben.

Im Sommer herrschte zwar in den Sozialen Medien Funkstille zwischen den beiden, doch letzten Samstag twitterte Baker nach Guts Triumph am Samstag beim Weltcup-Auftakt in Sölden: «Bravo Loulou».

Aber ist Lara wirklich Bastians grosser Schatz?

Als Gut anlässlich der Siegerehrung beim letzten Weltcup-Final in St. Moritz trotz des Gewinns der grossen Kristall­kugel nur Augen für Baker hatte, beschrieb er sein Verhältnis zur Ski-Königin so: «Lara und ich haben eine coole Beziehung zusammen.»

Ob in dieser Liaison auch die Liebe eine Rolle spielt, hat Bastian offen gelassen.

Dass er auf jeden Fall nicht nur Augen für die 160 Zentimeter «grosse» Blondine aus dem Ticino hat, offenbarte Baker vor ein paar Wochen anlässlich eines Gastspiels in Bern. In einem VIP-Raum turtelte er mit Nadine Vinzens herum. Anschliessend lud der Schmusesänger die Miss Schweiz von 2002 in seine Suite im Kursaal Allegro ein.

Ob Lara das Techtelmechtel von Baker mit der Bündnerin genauso cool findet wie Bastian die Beziehung zu Signora Gut?

Fortsetzung folgt...