Liveticker :  Weltcup in Zagreb - Slalom der Herren

Drei Slaloms wurden in dieser Saison bisher gefahren. Den ersten gewinnt Marcel Hirscher. Da fehlt Henrik Kristoffersen noch. Slalom zwei und drei entscheidet der Norweger dann für sich. Auf Platz zwei folgt – richtig – Hirscher. Und der Rest? Verliert jeweils weit über eine Sekunde auf das Spitzenduo. Doch auf den weiteren Rängen ists eng. Zweiklassen-Gesellschaft im Männer-Slalom.

In der zweiten Riege finden sich auch die Schweizer Daniel Yule und Luca Aerni. Beide dürfen sich heute berechtige Hoffnungen machen auf einen Spitzenplatz. In Madonna di Campiglio verpasst Yule um 21 Hundertstel Rang drei. In Levi fehlen Aerni 32 Hundertstel fürs Podium.

Schaffen die Schweizer den Exploit? Auf Blick.ch gibts ab 14.45 Uhr mit dem ersten Lauf im Salom von Zabreb eine erste Antwort.