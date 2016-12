1. Lauf in Alta Badia Lassen es die Riesen-Rocker krachen?

Jung, gut aussehend und enorm talentiert – Loic Meillard (20) ist die Swiss-Ski-Antwort auf Justin Bieber. Vor zwölf Monaten hat sich der im Kanton Neuenburg geborene Walliser aber nach seinem ersten Auftritt auf der Riesen-Bühne von Alta Badia auf dem «Highway to Hell» gewähnt.

Was ist passiert? Der Junioren-Weltmeister war damals auf dem Weg zum ersten Top-15-Ergebnis seiner Weltcup-Karriere, bis er das allerletzte Tor verpasst hat! «Ich habe mir im Startgelände vor dem Fernseher die Fahrten der Top-Favoriten angeschaut und bin dabei zum Schluss gekommen, dass ich im Finish noch etwas direkter als die Routiniers fahren kann», erinnert sich Meillard und beschreibt dann das unschöne Ende: «Das war eine fatale Fehleinschätzung. Danach habe ich mich auf meiner Autofahrt zurück ins Wallis ganz schrecklich gefühlt, ich konnte sechs Stunden lang an nichts anderes denken als an diesen peinlichen Fehler. Es war wirklich die Hölle!»

Letzten Sonntag hat sich der grosse Bruder von Slalom-Spezialistin Melanie (18) auf der Rückreise von Val d’Isère nicht viel besser gefühlt. Nach dem bemerkenswerten zehnten Rang im ersten Lauf, ging der gelernte Bankkaufmann im Final etwas kopflos zu Werke und schied aus.

Dafür hat Meillard sein gigantisches Potenzial vor vier Tagen beim stark besetzten Europacup-Slalom in Obereggen (It) vollends unter Beweis gestellt – Loic siegte vor Slalom-Weltmeister Jean Baptiste Grange (Fr).

Mit viel Selbstvertrauen geht heute auch Gino Caviezel an den Start. Zwar konnte auch der Bündner beim Riesen in Val d’Isère seine tolle Halbzeit-Ausgangslage (Platz 8) im zweiten Lauf nicht nutzen (20. Schlussrang), doch mit Alta Badia verknüpft Gino gute Erinnerungen: 2014 fuhr er auf der «Gran Risa» als Neunter seine erste Top-Ten-Klassierung im Weltcup ein, im letzten Winter wurde er beim Parallel-Riesen Siebter.

Die grössten Erwartungen richtet Swiss-Ski-Technik-Chef Helmut Krug aber an die Adresse des Unterwallisers Justin Murisier: «Justin hat beim Saison-Auftakt in Sölden mit der drittschnellsten Zeit im ersten Lauf bewiesen, dass er sogar an den Superstars Pinturault und Hirscher ganz nahe dran ist und hat auch unsere letzten teaminternen Trainings dominiert.»

Und dann ist da ja noch der 19-jährige Nidwaldner Marco Odermatt, der in Sölden bei seinem erst zweiten Weltcup-Einsatz mit dem 17. Rang eine der beeindruckensten Talent-Proben in diesem Winter abgeliefert hat. Krug: «Nach seinem Sölden-Exploit kann Marco jetzt völlig unbeschwert angreifen.»

Dann lasst es krachen, ihr Riesen-Rocker.