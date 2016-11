1. Lauf des Frauenslaloms in Killington Shiffrin souverän – Wendy in Lauerposition

Mikaela Shiffrin (21) ist derzeit unschlagbar. Davon sind viele überzeugt. Kein Wunder, gewann die Amerikanerin doch ihre letzten neun Slaloms, bei denen sie an den Start ging. Im Schnitt holte Shiffrin dabei 1,52 Sekunden auf die Zweitplatzierte heraus – im Skisport eine mittlere Ewigkeit!

Vor ihrem Heimrennen in Killington (USA) ist Shiffrin mehr denn je die Top-Favoritin auf den Sieg. In Sicherheit sollte sie sich aber nicht wiegen. Denn Fakt ist: Wendy Holdener ist schneller als Shiffrin! «Wie bitte?», werden Sie einwenden. Genau so ist es – mit dem kleinen Zusatz «in den Flachpassagen».

Die Erklärung: Beim letzten Slalom in Levi (Finnland) wurde Holdener hinter Shiffrin insgesamt zwar Zweite, doch in den flachen Abschnitten (zuoberst und ganz unten) war die Engelbergerin die Beste. Auch besser als Shiffrin!

«Ich wusste, dass ich im Flachen gut drauf bin. Aber die Schnellste? Das hätte ich nicht gedacht!», gibt Holdener offen zu. Die Fakten belegen es: Mit der addierten Zeit 45,19 Sekunden flog Holdener in der Ebene förmlich über die Piste. Shiffrin verlor 11 Hundertstel, die Drittplatzierte Petra Vlhova gar 42 Hundertstel. «Der Körper, das Timing, das Material - alles passt», erklärt Holdener. «Dadurch kann ich den Speed aufbauen, der nötig ist.»

Dass es für Holdener im 54. Weltcup-Slalom trotzdem nicht zum ersten zum Sieg reichte, lag am Steilhang. Dort fuhr sie insgesamt «nur» die achtbeste Zeit. Welche Lehren zieht sie daraus für Killington? «Ich mit der gleichen Überzeugung fahren wie im Flachen», sagt Holdener.

Sie ist überzeugt: «Ich kann es auch im Steilen!» Damit es auch dort klappt, müsse sie hoch stehen und mit dem Schwerpunkt vorne sein, sagt unser Slalom-Ass. «Dann fährt Wendy auch im Steilen einen geschnittenen Schwung», pflichtet Trainer Alois Prenn bei. Der Südtiroler ist überzeugt, dass seine Fahrerin im Steilen Potenzial besitze, «um noch viel besser zu werden.»

Was das heisst, lässt sich leicht ausmalen. Holdener ist eine der wenigen Kandidatinnen, welche die scheinbar übermächtige Shiffrin endlich einmal besiegen könnte. Bereits am Sonntag? Das Gelände auf der Piste «Superstar» von Killington ist fast von oben bis unten mittelsteil, es fällt also nie besonders stark ab. «Das sollte Wendy liegen», sagt Prenn und ergänzt: «Es muss vieles passen. Aber die Möglichkeit, Mikaela zu schlagen, ist da!»

