US Open :  Karolina Pliskova schmeisst Serena Williams raus

Für die Weltranglisten-Erste ist der Traum vom Sieg bei den US Open vorbei: Serena Williams musste sich im Halbfinale in New York der 24-jährigen Tschechin Karolina Pliskova geschlagen geben. Pliskova glänzte auf dem Platz, zeigte sich in fantastischer Form und besiegte die 34 Jahre alte US-Amerikanerin mit 6:2 und 7:6.

Williams war nicht gerade in Bestform und erlaubte sich viele leichte Fehler. Das war für Pliskova ganz klar ein Vorteil im Match. Sie zeigte Nerven aus Stahl und präsentierte sich als überragende Gegnerin. Die haushohe Favoritin und Tennis-Queen Williams besiegelte ihr Schicksal im Spiel mit einem Doppelfehler und verzog nach ihrer Niederlage schnell in die Katakomben.

Pliskova freute sich währenddessen und liess sich feiern: «Ich wusste, dass ich die Chance habe, jeden zu schlagen, wenn ich richtig gut spiele. Serena ist Weltklasse», sagte Pliskova nach ihrem Sieg. Im Finale trifft sie entweder auf Angelique Kerber oder Caroline Wozniacki. (sjf)