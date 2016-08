Hier fliegt Glarners Freundin durch die Luft

Im Winter donnert Beat Hefti (38) mit seinem Bob-Schlitten erfolgreich die Eiskanäle runter, im Sommer legt er die Basis mit Krafttraining. Der Appenzeller beweist seine Muskelstärke auch beim Eidgenössischen in Estavayer in der Kategorie Steinstossen.

Wie schon 2013 wirft er den 83,5-Kilo-Stein auf eine ansehnliche Weite. Heftis Stein landet nach 3,44 Metern, für eine Finalquali reichts aber nicht ganz. Dazu muss der Bob-Star noch ein bisschen mehr trainieren.

Vielleicht so wie vor drei Jahren: In der Vorbereitung aufs Eidgenössische wirbelte Hefti in einem Trainingslager in Andermatt Bobfahrerin Claudia Hediger durch die Luft, die Freundin des neuen Schwingerkönigs Matthias Glarner! (siehe Video)

Hefti sagte damals zu BLICK: «Sie hat sich ziemlich spontan bei mir als ‹Trainingsstein› beworben. Obwohl sie wesentlich leichter ist als der 83,5-Kilo-Stein, habe ich mich mit ihr am Anfang ziemlich schwergetan, weil ich nicht so recht wusste, wo und wie ich sie greifen soll.» Wie weit er Hediger stiess, weiss Hefti aber nicht.

Sieger des Steinstossens in Estavayer wird übrigens der Schwyzer Remo Schuler mit einer Weite von 3,77 Metern. (M.W.P./rib)