Christian Stuckis Sohn will in die Badi

Es war nicht das Schwingfest von Christian Stucki. Der 31-jährige Berner kann mit der starken Konkurrenz nicht mithalten. Schnell ist klar, dass der Sieger des Kilchberger Schwingets von 2008 ohne Krone nach Hause gehen wird.

Die Enttäuschung nach dem Ausscheiden ist gross. Unmittelbar im Anschluss an seine Niederlage erklärt Stucki seinem Sohn Xavier, weshalb die Chancen, Schwingerkönig zu werden, dahin sind.

Der Sohnemann hat bei den heissen Temperaturen in Estavayer aber sowieso andere Pläne: «Papi, ich will in die Badi!» Vielleicht wollte Xavier aber auch einfach die Enttäuschung seines Vaters lindern. Und wie geht das besser, als mit einer willkommenen Abkühlung im Wasser? (sag)