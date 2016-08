Heute gehts in Estavayer richtig los :  Kommt es am Eidgenössischen zum grossen Märchen?

Was ist Heimat? Die Frage ist aktueller denn je.

«Der Begriff Heimat verweist auf eine Beziehung zwischen Mensch und Raum. Er wird auf den Ort angewendet, in den ein Mensch hineingeboren wurde. Heimat ist nur in der Dreiheit von Gemeinschaft, Raum und Tradition zu finden. Denn nur hier werden die menschlichen Bedürfnisse nach Identität, Sicherheit und aktiver Lebensgestaltung befriedigt.»

Das ist die theoretische Definition des Begriffs Heimat. Wer ans Eidgenössische Schwingfest fährt, für den rückt die Theorie in den Hintergrund. Der erlebt ein Stück Heimat.

Nicht im VIP-Zelt. Aber auf dem Campingplatz, in der Arena, in den gigantischen Festhütten, bei spontanen Gesangseinlagen an den unzähligen Bars. In der Gemeinschaftsdusche mit 500 anderen verschwitzten Schwingerfreunden.

Nein, man darf das Schwingen nicht gleichsetzen mit einem kitschigen Bild der heilen Welt. Auch beim Schwingen gibt es Intrigen, Neid, Missgunst. Die ganze Bandbreite. Aber alles halt doch in einer gut schweizerischen Dosis.

Der gegenseitige Respekt, die Fairness, das meist anständige und rücksichtsvolle Miteinander auf und neben dem Sägemehlring haben dem Schwingsport zu ungeheurer Popularität verholfen. Warum? Weil diese Werte in vielen anderen Bereichen verloren gegangen sind. Weil Schwingen so wohltuend normal ist, dass es schon wieder speziell ist.

Der Siegeszug des Schweizer Nationalspiels (ja, Spiel, nicht Sport) geht weiter.Die Dimension wächst im Dreijahresrhythmus.

«Manne, i d Hose», heisst es heute Morgen um 7.30 Uhr. Das nächste Eidgenössische mit monumentaler Dimension zieht uns in seinen Bann. In der Westschweiz, erstmals seit 2001 und den Nöldi-Forrer-Festspielen in Nyon.

Und die Ausgangslage ist brisant wie selten. 2010 hat Kilian Wenger das Schwingen mit seinem Triumph nochmals in neue Sphären katapultiert. Drei Jahre später hat Matthias Sempach, der vielleicht vielseitigste und beste Schwinger der letzten Jahre, vor seiner Haustüre ein Märchen geschrieben.

Und jetzt? Es kommt zum Duell der Generationen. Die jungen Wilden wie Samuel Giger, Remo Käser oder Armon Orlik. Gegen die Routiniers wie Sempach, Stucki, Bösch, Glarner oder Laimbacher. Sie wollen beweisen, dass man auch als Ü30 Schwingerkönig werden kann. Das ist noch niemandem gelungen. Altersmässig dazwischen liegt Kilian Wenger, von dem keiner redet, der aber ganz an der Spitze mitreden kann.

Kommt es gar zum ganz grossen Märchen? Das wäre der Fall, wenn am Sonntag Matthias Sempach den grossen Publikumsliebling Christian Stucki nach dem Schlussgang küsst. Stucki, der in Burgdorf zum fairsten Verlierer aller Zeiten wurde.

Wer wird Millionär? Auch diese Frage stellt sich. Das Schwingen kommerzialisiert sich. Das kann man gut finden oder nicht. Es ist ein Fakt. Und darum garantiert ein Königstitel Einnahmen im siebenstelligen Bereich.

Wir freuen uns, im Sinne des Wortes, auf ein heisses Eidgenössisches. Wer König werden will, muss tüchtig schwitzen. In der Sauna von Estavayer. In der grössten temporären Arena der Welt mit über 52'000 Sitzplätzen.