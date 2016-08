Promi-Frauen wählen den heissesten Bösen

Beatrice Egli:

Grundsätzlich finde ich alle Schwinger cool, denn sie alle sind wackere Mannen und können eine Frau auf Händen tragen. Den stärksten Eindruck jedoch macht mir der 21-jährige Bündner Armon Orlik. Nicht, weil er als einer der Geheim-Favoriten gehandelt wird, sondern weil er weiss, was er will. Weil er hart an sich arbeitet, um dieses Ziel zu erreichen. Weil er wie ich ein Zwillingsgeborener ist und Kraft für zwei entwickeln kann. Weil ihm der Hype um seine Person nicht so wichtig ist. Weil er einen Top-Body zu haben scheint – und weil der «Hüfter» sein Lieblingsschwung ist. Auch ich schwinge gern meine Hüften.

Linda Fäh:

Ich bin ein heimlicher Schwing-Fan. Hab ich wohl von meinem Vater geerbt, er liebt es über alles! Ich hatte schon mit ein haufenweise Schwingern zu tun. Mein Schwing-Schnügel ist aber klar Nöldi Forrer: er sieht nicht nur gut aus, er ist auch menschlich ein super Typ. Hatte schon diverse Auftritte mit ihm und ich mag ihn sehr. Eifach en zwägä Cheib.

Lauriane Sallin:

Benjamin Gapany: Weil er einen Bart trägt. Ich mag Bärte. Er sieht gleichzeitig sehr stark und motiviert aus, aber dennoch sensibel. Er hat einen schönen Blick und ein charmantes Aussehen.

Francine Jordi:

Kilian Wenger: Mir gefällt sein guter Körperbau und natürlich seine charmante Berner Ausstrahlung. Er strahlt Bodenständigkeit und Tradition aus.