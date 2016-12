Starker Schwimm-Star :  Phelps trägt 9 Kilo Gold um den Hals

So hat man Schwimmstar und Rekord-Olympiasieger Michael Phelps (31) noch nie gesehen. In der Dezember-Ausgabe des US-Magazins «Sports Illustrated» posiert er zum 12. Mal in seiner Karriere auf dem Cover – erstmals aber mit all seinen 23 Goldmedaillen. Inklusive der fünf von Rio 2016.

Ein stolzes Gewicht, das hier der durchtrainierte Phelps um den Hals trägt. Die Medaillen haben ein Totalgewicht von knapp neun Kilogramm, was umgerechnet einem Sixpack 1,5-Liter-Flaschen Mineralwasser entspricht.

Mehr Edelmetall soll in Zukunft nicht mehr hinzukommen. Phelps betont im Magazin, dass er in Tokio 2020 wohl nicht mehr ins Becken geht. «Wenn ich den Wunsch spüre, zurück zu kommen, grossartig. Zurzeit sehe ich es aber nicht so», sagt US-Amerikaner.

Phelps hat an allen Spielen seit 2004 immer mindestens viermal Gold geholt (Athen 2004, sechs; Peking 2008, acht; London 2012, vier; Rio 2016, fünf). (rib)