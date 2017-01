Zweiter Abschied am CSI Zürich :  Nino sagt mit Paille Tschüss

Kaum im Ruhestand wartet ein grosser Auftritt auf Nino des Buissonnets: Der Olympia-Goldwallach von Steve Guerdat (34) darf auch am CSI Zürich (27. bis 29. Januar) zum Abschied noch eine Ehrenrunde drehen – und den Olympiasieger ein zweites Mal zu Tränen rühren. Bereits am CSI Genf Mitte Dezember sattelte Guerdat Nino symbolisch ab.

In Zürich aber tritt Nino nicht alleine ab. Seine Halbschwester Paille, mit der Guerdat 2015 in Las Vegas Weltcupsieger wurde, wird am Samstag, 28. Januar, (13.40 Uhr) ebenfalls in die Pension entlassen. Ein Wunsch Guerdats. Wallach Nino und Stute Paille stammen beide von Kannan, einem der gefragtesten Zuchthengste, ab.

Eine weitere Überraschung: Walter Gabathuler, Spitzenreiter der 70er und 80er Jahre, der in Basel sein Comeback auf höchster Turnierbühne gegeben hat, bekommt auch für den CSI Zürich eine Wildcard. Der 62-Jährige kann sich so erneut mit der gesamten Weltspitze messen, die im Hallenstadion vertreten sein wird.