Olympiasieger Guerdat zügelt! :  Gold-Nino geniesst seinen Ruhestand in neuem Stall

Steve Guerdat verwirklicht einen lange gehegten Traum: Er macht sich selbstständig. Der Olympiasieger von London 2012 übernimmt bereits am 2. Februar in Elgg ZH die Anlage von Monika und Paul Weier (82), einst mehrfacher Schweizermeister im Springreiten in den 60er und 70er Jahren.

Guerdat übernimmt als neuer Eigentümer und Betriebsleiter das Reitsportzentrum Elgg mitsamt der gesamten dazugehörigen Anlage und der Grundstücke im Umland. Gold-Wallach Nino des Buissonnets bekommt für seinen Ruhestand also einen neuen Stall, die Vorbereitungen für den baldigen Umzug sind in vollem Gange. Zum Beispiel soll die Boxen-Anzahl von 70 auf 40 reduziert werden, auch um sie geräumiger werden zu lassen.

Weltcupsieger Guerdat schreibt auf seiner Homepage, dass er den Rütihof in Herrliberg ZH auch mit etwas Wehmut verlasse, er freue sich aber auf die neue Herausforderung. Auf dem Rütihof war er Gast von Besitzer und Hotelier Urs E. Schwarzenbach, in Elgg hat der 34-Jährige nun sein eigenes Zuhause gefunden.