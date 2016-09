Guerdat schwärmt von Wallach Nino

Steve Guerdat (34) ist ein sensibler, emotionaler Mensch. In einem langen Post auf seinem Facebook-Profi bringt der Springreiter seine Gefühle zum Ausdruck. Den Einzel-Final der Olympischen Spiele in Rio mit dem undankbaren 4. Platz hat Guerdat noch lange nicht verdaut. «Es bereitet mir noch immer Kopfschmerzen. Gleichzeitig bin ich stolz darauf, was wir erreicht haben», schreibt der Jurassier.

Die schönsten Zeilen aber widmet der Olympiasieger von London 2012 seinem Wallach Nino des Buissonnets, der sein Leben jeden Tag noch besser mache und ohne den in den letzten Jahren vieles nicht möglich gewesen wäre. «Vielen Dank Nino, dass du alles für mich gegeben und so viele Menschen begeistert hast. Du bist ein Star, ich liebe dich.»

Guerdat hat sich entschieden, den mittlerweile 15-jährigen Wallach an keinen Championats mehr einzusetzen. Ganz aus dem Sport verabschiedet er den immer noch ehrgeizigen Nino nicht, nach einer langen Pause könnte er ihn erstmals am CSI Genf im Dezember wieder satteln.