Weil er dort trainierte :  Polizei stoppt Rad-Star auf Autobahn!

Ohne sein Arbeitsgerät ist ein Radprofi hilflos. So ergeht es nun dem Costa Ricaner Andrey Amador vom Team Movistar. In seiner Heimat konfisziert die Polizei Amadors Velo. Während des Trainings.

Amador ist allerdings selber schuld. Er wird beim Training auf der Autobahn (!) zwischen Costa Ricas Hauptstadt San José und Escazu von einer Töffstreife erwischt.

Der 30-Jährige twittert ein Video des Vorfalls und schreibt auch: «Jetzt muss mir jemand ein Velo ausleihen, damit ich weiter trainieren kann.» Im Video reklamiert Amador auch, dass der Polizist mit seinem Velo zu grob umgeht.

Amador schaffte es in den letzten zwei Jahren beim Giro d'Italia in den besten Zehn. 2015 als Vierter und 2016 als Sechster. Zudem trug er dieses Jahr als erster Fahrer Costa Ricas in der Geschichte das Maglia Rosa. (rib)