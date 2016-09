TAG Heuer steigt beim Radprofi-Team BMC ein

Wenn Jean-Claude Biver (67) den Radsport ab 2017 so prägt wie die Uhren-Industrie, dann wird das Profiteam BMC-TAG Heuer bald alle überrollen. Bivers Stationen in der Uhrenwelt sind einmalig: Audemars Piguet, Blancpain, Omega, Hublot, Zenith, TAG Heuer.

Ein Beispiel: Biver hat die Marke Hublot am Wickeltisch übernommen und zu dem gemacht, was sie heute ist. Durch seine unerschöpfliche Energie stieg der Umsatz in 4 Jahren von 25 Millionen auf über 200 Millionen Schweizer Franken. 2008 verkaufte er die Marke an den Luxuskonzern LVMH.

Zu diesem Konzern gehört auch die Neuenburger Uhrenfabrik TAG Heuer. Sie machte sich früh einen Namen als Sportuhr. Kult ist unter anderen die blaue «Monaco», die der Schauspieler Steve McQueen bei den Dreharbeiten zu dem Rennfahrerfilm «Le Mans» von 1970 trägt.

Erster grosser Image-Träger ist der populäre Rennfahrer Josef «Seppi» Siffert (1936-1971). Er bekam ein 25'000-Franken-Salär und das Recht, die Uhren zum Einkaufspreis zu erwerben. Der damalige Besitzer und heutige Ehrenpräsident Jack Heuer (83) erinnert sich: «Seppi war ein geborener Händler. In den drei Jahren, in denen er bei uns unter Vertrag stand, hat er praktisch an alle Rennteams Heuer-Uhren verkauft.»

Und nun bringt der neue CEO Jean-Claude Biver den früheren Stoppuhren-Hersteller in ein neues Zeitalter. Die neue Smartwatch «Connected» bezeichnet er als «grössten persönlichen Erfolg» seines Lebens. TAG Heuer reagiert auf die Apple Watch, für 2017 geht Biver von 200'000 verkauften Stücken aus.

Transportieren wird die neue Botschaft das Rennteam BMC des Berners Andy Rihs. Der BMC-Velofabrikant hat einmal gesagt: «Ich investiere 50 Rappen in den Radsport – und bekomme 1 Franken zurück!»

Aber eigentlich wollte Jean-Claude Biver ab 2018 ein eigenes Rennteam. Involviert waren sein Bruder Marc Biver (64) und der frühere Radprofi Tony Rominger (55). Geplant war ein 4-jähriges Projekt mit einem jährlichen Budget von 18 Millionen.

Doch den französischen Chefs von LVHM war das Tempo zu schnell. Erst einmal wird die Firma als Co-Sponsor fahren. Doch früher oder später wird TAG Heuer das Zepter ganz übernehmen.