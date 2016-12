Blatter: «Ich besuchte Ferdy noch vor vier Wochen»

Sepp Blatter und Ferdy Kübler kennen sich jahrzehntelang. Sie treffen sich regelmässig, zuletzt am 25. November in Küblers Zuhause in Birmensdorf. Ein Foto hält den letzten gemeinsamen Moment der beiden fest.

Blatter sagt zu BLICK: «Er nahm immer noch aktiv am Leben teil, fuhr sozusagen noch im Feld mit. Er war über den Sport immer auf dem Laufenden, auch wenns ihm körperlich nicht mehr gut ging. Wenn die Frühjahrsklassiker anstanden, ist er jeweils nochmals richtig aufgeblüht.»

Blatter hielt auf Wunsch von Kübler 1983 die Laudatio, als dieser zum Schweizer Sportler des Jahrhunderts gekürt wurde. «Mit seiner Einstellung und seinem Kampfgeist müsste er noch heute das Vorbild für alle jungen Sportler sein. Er war nicht mit dem ganz grossen Talent gesegnet, er hat sich alles erarbeitet, hat es bis ganz nach oben geschafft und ist so zu einer Ikone geworden.»

Doch im traurigen Moment des Abschiednehmens denkt Blatter vor allem an Küblers Frau. «Christina gebührt ein grosser Dank. Sie hat sich bis zuletzt sich rührend um ihn gekümmert.»