Olympia Rio 2016: So schlecht ging es Jolanda Neff an Olympia wirklich

Das Jahr 2016 war für Mountainbikerin Jolanda Neff eines zum Vergessen, was die Höhepunkte WM und Olympia betrifft. Zwar gewann Neff 11 von 15 Cross-Country-Rennen und auch EM-Gold, doch just an der WM (8.) und in Rio de Janeiro (6.) sollte es wegen Rückenproblemen nicht klappen.

Mit etwas Abstand enthüllt die mehrfache Gesamtweltcupsiegerin jetzt die wahren Hintergründe. Auslöser der Rückenbeschwerden ist ein Sturz beim Weltcup in La Bresse Ende Mai (BLICK berichtete), wo Neff ihre Rippen anknackste.

Auf Facebook erklärt sie: «Ich realisierte nicht, wie gross die Auswirkungen daraus sein werden. Die folgenden Wochen waren schmerzhaft. Jedes Mal, wenn ich tief einatmete, stachen meine Rippen.»

Neff eroberte anschliessend trotzdem WM-Gold in der Marathon-Distanz und reiste mit Hoffnungen an die WM in Tschechien. Die Medaillen-Träume platzten aber schnell. «Nach einer halben Runde explodierte meine Brust fast vor Schmerzen ebenso wie mein Rücken. Ich kämpfte jeden Meter, gab nie auf, obwohl ich dachte, ich kollabiere.»

Vom WM-Schock erholte sie sich wieder, die Olympiahauptprobe auf dem Bike klappte wunschgemäss. Auch im Rio-Strassenrennen zeigte Neff eine gute Leistung als Achte. Doch dann nahm das Drama wieder seinen Lauf.

Drei Tage später stürzte sie in den Bergen ausserhalb Rios beim Bike-Training wieder. «Mein Ellbogen war tief aufgeschürft und musste mit drei Stichen genäht werden. Aber noch schlimmer war, dass ich erneut meine Rippen prellte», blickt Neff zurück.

«Ich wollte aber meinen Olympia-Traum noch nicht begraben. Täglich machte ich Therapien und Behandlungen. Aber leider kann man eine geprellte Rippe nicht in einer Sekunde heilen» so Neff.

Besonders unerträglich sei gewesen, dass sie hervorragend in Form gewesen sei. «Stürzen ist Teil des Spiels. Und das ist es, was meine Spiele zerstört hat», bilanziert sie ihr Jahr.

Nun blickt sie voraus und bringt neuen Schwung in ihr Leben. Die bald 24-Jährige spürt, dass sie neben dem körperlichen Spitzensport auch eine Herausforderung für den Kopf braucht. Seit Mitte September studiert Neff deshalb an der Uni Zürich Geschichte, Französisch und Englisch.

Zudem ist sie immer noch noch ohne Team für 2017, weil Stöckli aufhört. Ein Entscheid, wo Neff zukünftig fährt, soll in den kommenden Tagen fallen. (rib)