Quintana gewinnt Spanien-Rundfahrt

Nairo Quintana holt sich den Sieg an der diesjährigen Vuelta. Für den Kolumbianer ist es nach dem Triumph am Giro D'Italia der zweite grosse Sieg an einer mehrwöchigen Rundfahrt. Quintana, dritter der diesjährigen Tour de France, ist erst der zweite Kolumbianer, der die Spanien-Rundfahrt für sich entscheiden kann.

Ebenso aufs Gesamtklassement-Podest schaffen es der Brite Chris Froom (2.) und der Kolumbianer Esteban Chaves (3.).

Den Tagessieg krallt sich Magnus Cort Nielsen. Der Däne kann sich auf der Zielgeraden im Sprint durchsetzten. (ome)