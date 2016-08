So verdaut Jolanda Neff ihre Rio-Pleite

Seit drei Tagen hat Mountainbikerin Jolanda Neff (23) wieder Schweizer Boden unter den Füssen. Der Frust mit der verpassten Medaille in Rio ist bei der St.Gallerin langsam abgebaut. «Ich bin froh, wieder in der Schweiz zu sein und geniesse das schöne, heisse Wetter hier», sagt Neff.

Ein grosser Kontrast zu letzten Samstag, als sich Neffs Himmel beim Olympia-Rennen in Rio verdüsterte. Mitte des Rennens setzten bei ihr wieder Rückenschmerzen ein. Neff musste die Spitzengruppe ziehen lassen – aus der Traum einer Olympia-Medaille. Am Ende gabs Rang sechs.

Die gleichen Probleme machten der Goldfavoritin bereits im Juni an der WM zu schaffen. Damals landete Neff auf Platz acht.

Mit etwas Abstand blickt sie jetzt aufs Olympia-Rennen zurück. Die Ungewissheit herrscht immer noch. «Ich bin immer noch ratlos. Es ist ein Rätsel, woher die Rückenschmerzen kommen. Ich habe mir schon erste Gedanken gemacht und mit einigen Leuten gesprochen», sagt die zweifache Gesamtweltcupsiegerin.

Im letzten Testrennen in London, drei Wochen vor Olympia, verspürte Neff keine Probleme und siegte. «Auch in Rio war alles in Ordnung. Ich habe jeden Tag Massagen und Behandlungen erhalten. Selbst zwei Tage vor dem Bike-Rennen war ich absolut zuversichtlich», sagt die 23-Jährige, die an Olympia auch Strassenrennen an den Start ging (Platz 8).

Die Schmerzen äussern sich nach Aussage Neffs in einer Art Muskel-Verkrampfung im unteren Rücken-Bereich, der plötzlich einsetzt. «Nach dem Rio-Rennen war ich beispielsweise nicht mehr in der Lage vom Boden hochzuspringen. Das war ganz bizarr.»

Hatte der Doppel-Start Strasse/Cross-Country am Ende doch Auswirkungen auf ihre Olympia-Resultate? Für Neff ganz klar nicht. «Ich würde es wieder genau so machen. Allerdings würde ich die Zeit dazwischen anders nutzen. Die Bike-Vorbereitungsphase in den Bergen war für mich nicht ideal.»

Viel Zeit, um über die Rio-Pleite nach zu denken hat Neff nicht. Schon dieses Wochenende sitzt sie beim Final des Swiss Bike Cup in Muttenz BL wieder im Sattel. Und kommende Woche geht in Andorra das letzte Weltcup-Rennen über die Piste. Neff: «Ich bin froh, dass noch ein paar Rennen kommen, die ich hoffentlich mit einem Erfolgserlebnis abschliessen kann, bevor die Saison endet.»