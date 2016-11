Cancellaras ehrlicher Rückblick: «Ich war ein Gefangener des Systems»

BLICK: Es sind einige Wochen seit Ihrem Rücktritt vergangen. Wie fühlt sich Ihr «neues» Leben an?

Fabian Cancellara: Schwierig zu sagen. Ich bin noch irgendwo zwischen Rio, Karriereende und sich auf die Zukunft freuen.

Können Sie die Situation schon geniessen?

Es ist nicht einfach, es war zuletzt viel los.

Sie waren 16 Jahre lang Radrennfahrer. Was werden Sie nicht vermissen?

Dass ich die Koffer nicht mehr so häufig packen muss! (lacht)

Und in Bezug auf den Profisport?

Den Leistungsdruck. Dieser kam von Aussen, aber auch von mir selbst.

Mit dem Olympiasieg in Rio fiel alles von Ihnen ab.

Von da an war mir klar: Ab sofort muss ich nicht mehr aufs Velo, ich darf. Und ich will – aber da geht es nur noch um meine Gesundheit.

Drehen wir das Ganze um. Was wird Ihnen fehlen?

Das müssen Sie mich nächstes Jahr fragen (schmunzelt). Es geht vor allem um Kleinigkeiten...

Welche?

Zum Beispiel Teamabende, an denen man es immer lustig hatte. Auch die Fahrten im Bus, wo ich häufig eine tolle Kollegialität fühlte. Das waren aber leider meist nur kurze Episoden. Vorher und nachher, das gehörte in die Abteilung Maschinerie: Rennen fahren, Massage, Erholung, Vorbereitung, am Abend ins Zimmer, schlafen. Und am Tag darauf wieder das Gleiche.

Waren Sie ein Gefangener Ihrer eigenen Welt?

Nicht meiner eigenen Welt, aber des Systems. Da kann man nicht herausbrechen, sonst leidet die Leistung. Wenn man nicht der modernsten Trainings- und Erholungslehre nachgeht, reicht es einfach nicht für die Spitze.

Hatten Sie Schuldgefühle, weil Sie für Ihre Familie nicht immer da sein konnten?

Nein, das nicht.

Aber Ihre Frau und Töchter mussten immer wieder auf Sie verzichten.

Ich merke erst jetzt, wie häufig ich eigentlich weg war. Und vor allem: Dass ich auch zuhause mit dem Kopf und den Gedanken immer noch beim Radfahren war. Beim nächsten Training, Rennen oder der Erholung. Es war nicht einfach, sich hinzusetzen und über etwas anderes, «normales» zu reden.

Viele Sportler berichten, dass sie bei ihren Kindern alles andere vergessen.

Ich habe wirklich versucht abzuschalten, diese Barriere zu stellen. Zuhause ging es einigermassen.

Wo nicht?

In den Ferien. Wenn wir zum Beispiel eine kleine Städtereise machten, achtete ich darauf, nicht viel laufen zu müssen, mich gesund zu ernähren, nicht zu spät ins Bett zu gehen.

Ihr «Kampfgewicht» als Sportler lag früher bei etwa 82 Kilo. Wie sieht es jetzt aus?

(grinst) Ich habe schon ein «Zähni» mehr.

Das macht Ihnen nichts aus?

Nein. Ich mache auch kein Geheimnis daraus, schliesslich nimmt es die Leute wunder. Mir ist es wichtig, den Menschen zu zeigen, dass ein Leben nach der Karriere nicht einfacher ist – im Gegenteil, manchmal ist es schwieriger.

Ihre Erfolge und Bekanntheit öffnen aber Türen, oder?

Sicher. Ich habe fast zu viel, das ich künftig machen könnte – aber vielleicht will ich vieles davon ja gar nicht tun. Ich habe keine Angst vor der Zukunft, aber Respekt.

Werden Sie weiterhin trainieren?

Ja. Wenn ich es nicht täte, würde ich wahrscheinlich irgendwann 120 Kilo wiegen. Weil ich gerne esse, auch einmal etwas trinke. Aber: Ich habe schon ein gewisses Ego, bin auch eitel und möchte nicht meinen Schrank mit neuen Kleidern füllen müssen (schmunzelt). Beim Treppenlaufen nach wenigen Stufen schwitzen – das will ich auf keinen Fall.