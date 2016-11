Cancellaras Absturz nach Doping-Vorwürfen: 10 Kilo Übergewicht

Ausgerechnet in Belgien, wo Fabian Cancellara als Ästhet im Rennsattel und Athlet alter Schule besonders verehrt wird, platzt am 29. September 2008 eine Bombe. Die belgische Zeitung «La Dernière Heure» veröffentlicht eine Liste von Sportlern, denen der Gebrauch des Epo-ähnlichen Blutdoping-Mittels Cera vorgeworfen wird. Darunter: Cancellara.

Der Tiefschlag kommt wenige Wochen nach seinem Triumph an den Olympischen Spielen in Peking mit Gold im Zeitfahren und Bronze im Strassenrennen (wegen nachträglicher Disqualifikation des Zweiten Rebellin erhält er später Silber). Da scheint sein Glück noch perfekt – auch privat, nachdem er zwei Jahre zuvor seine Jugendliebe Stefanie geheiratet hat und Vater von Töchterchen Giuliana geworden ist.

Doch von einem Tag auf den anderen ist er nicht mehr gefeierter Star, sondern Buhmann. «Ich war es nicht gewohnt, in den Medien schlecht dargestellt zu werden. Ich wusste nicht, wie ich darauf reagieren sollte, da die Vorwürfe auch nicht der Wahrheit entsprachen», erzählt Cancellara in der Biografie über seine schwerste Zeit.

Obwohl sich die Vorwürfe bald als haltlos erweisen, zieht sich der damals 27-Jährige zurück, stellt gar seinen Beruf in Frage. «Ich war schon immer sehr sensibel. Hinzu kam, dass ich genug vom Radsport hatte. Ich informierte mein Team, dass ich bis zum Ende der Saison nicht mehr mittrainieren würde, und sagte sogar die WM ab.»

Das fehlende Training bleibt nicht ohne Folgen. «Nach dem Winter hatte ich ernsthaftes Übergewicht, es waren beinahe zehn Kilogramm mehr.»

Im Frühjahr 2009 kämpft er sich zurück – und fährt stärker denn je: Tour-de-Suisse-Sieger, Etappensieger an Tour und Vuelta und zum dritten Mal Zeitfahr-Weltmeister. Einzig der Titel im Strassenrennen bleibt ihm an der Heim-WM in Mendrisio (und in den Folgejahren) verwehrt. «2009 habe ich das Regenbogentrikot verspielt. Ich gebe niemand anderem die Schuld dafür. Ich war stark, aber nicht schlau.» Doch er zieht die richtigen Lehren.