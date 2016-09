Mountainbike: Yolanda Neff triumphiert bei Saisonabschluss

Bei den Olympischen Spielen in Rio machen Jolanda Neff Rückenschmerzen zu schaffen – mehr als der sechste Platz liegt nicht drin. Nun hat sich die Ostschweizerin von ihrer Olympia-Enttäuschung und den körperlichen Beschwerden erholt – und wie! Neff zeigt eine bärenstarke Leistung, gewinnt den Weltcup-Abschluss.

Lange sah es danach aus, als ob sich die 23-Jährige auf der feuchten Unterlage der Norwegerin Gunn-Rita Dahle Flesjå (43) geschlagen geben muss. Doch in der letzten Runde dreht Jolanda erst richtig auf. Sie zieht an ihrer routinierten Kontrahentin und schenkt die Führung nicht mehr her.

Mit 36 Sekunden Vorsprung kommt die Schweizerin im Ziel an (1 Stunde, 31 Minuten und 32 Sekunden). Neff: «Es ist schön, die Saison auf diese Weise zu beenden. Ich bin mit einem neuen Bike gefahren, das eine andere Federung hat. Darum konnte ich beschwerdefrei fahren.»

Bereits vor dem letzten Rennen der Saison steht Annika Langvad (32) als Gesamtsiegerin fest. Die Dänin fährt auf den 13. Rang. Olympia-Champion Jenny Rissveds (22) aus Schweden belegt den vierten Platz. Knapp in die Top-10 schafft es Linda Indergand.

Ab 14 Uhr treten die Männer in die Pedale. Olympiasieger Nino Schurter hat noch Chancen auf den Weltcup-Gesamtsieg. (sag)