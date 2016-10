Publireportage :  Gewinnen Sie einen unvergesslichen Tag mit Dominique Gisin

Auch das eigene Wohlbefinden ist eine wichtige Basis für einen gesunden und aktiven Lebensstil. BENEVITA, das innovative Bonusprogramm von SWICA, belohnt dies mit attraktiven Prämienrabatten und exklusiven Wettbewerbspreisen.

Nehmen Sie am BENEVITA-Wettbewerb teil und verbringen Sie und eine Begleitperson mit der Abfahrts-Olympiasiegerin einen exklusiven Tag auf der Piste in Engelberg, im Wellness im Sporthotel «Eienwäldli» und vielleicht sogar in der Luft! Denn Dominique Gisin holt Sie bei Ihnen zuhause ab und fliegt Sie – bei optimalen Wetterverhältnissen und einer Landemöglichkeit – persönlich per Kleinflugzeug ins Skigebiet nach Engelberg. Und auch für die Skis ist gesorgt: Gisin Sport in Engelberg stellt diese kostenlos zur Verfügung. Im Wellnesshotel wartet eine entspannende Massage auf Sie. Viel Glück!

Motivierender Support.

Die digitale BENEVITA Gesundheitsplattform von SWICA, belohnt den aktiven und gesunden Lebensstil gleich mehrfach. Dies nicht nur mit einem attraktiven Prämienrabatt von bis zu 15%, sondern auch mit kostenlosen Coachings durch Gesundheitsexperten, kompetenten Gesundheitstipps, der Möglichkeit Ihre Wearables zu koppeln und vielem mehr.

Mehr erfahren und einen Skitag mit Dominique Gisin gewinnen unter www.swica-benevita.ch