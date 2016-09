Paralympics-Athleten rennen schneller als der Olympiasieger

Rückblende: Am 20. August gewinnt Matthew Centrowitz (26) an den Olympischen Spielen in Rio Gold über 1500 Meter. Seine Zeit: 3:50.00 Minuten.

Gut für den Amerikaner, muss er nicht an den Paralympics um die Medaille kämpfen. Denn: Dort würde er sich mit seiner Zeit nur auf Rang fünf finden!

In der Kategorie T13 der Sehbehinderten sind nämlich tatsächlich vier Läufer schneller im Ziel als der amtierende Olympiasieger.

Allen voran: Abdellatif Baka (22), Paralympics-Sieger aus Algerien. Er gewinnt mit Weltrekord-Zeit: 3:48.29 Minuten. Übrigens ohne Begleitläufer. (fan)