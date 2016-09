Ex-Formel-1-Star Alex Zanardi holt Gold an Paralympics in Rio

Ganz so schnell wie damals ist Alex Zanardi heute nicht mehr unterwegs. Schneller als alle anderen ist er aber immer noch: Der ehemalige Formel-1-Fahrer holt bei den Paralympics in Rio Gold im Handbike-Zeitfahren – 15 Jahre nach seinem Horror-Crash.

Damals kämpft der Italiener nicht um Sekunden, sondern um sein Leben. Am 15. September 2001 beim Champ-Car-Rennen auf dem deutschen Lausitzring liegt Zanardi wenige Runden vor Schluss in Führung.

Dann verliert er die Kontrolle über seinen Wagen, der Kanadier Alex Tagliani kann nicht mehr ausweichen, knallt mit 350 km/h in Zanardis Bolide. Ein furchtbarer Unfall! Das Auto wird zerschmettert, Zanardi verletzt sich schwer: Er verliert literweise Blut, siebenmal muss er wiederbelebt werden, im Spital werden ihm beide Beine amputiert.

Umso beeindruckender die Leistung des heute 49-Jährigen. «Normalerweise danke ich Gott für solche Dinge nicht, weil ich glaube, dass er wichtigeres zu tun hat», sagt der frühere Formel-1-Pilot (1 WM-Punkt) nach seinem Paralympics-Sieg dem Sender «NBC». «Aber heute musste ich einfach die Augen zum Himmel wenden und mich bei ihm bedanken.»

Es ist nach seinen zwei Goldmedaillen in London 2012 bereits das dritte Mal, dass der Italiener zuoberst auf dem Treppchen steht. Und es soll nicht das letzte Mal gewesen sein. Am Donnerstagabend steht das Paralympics-Strassenrennen der Handbiker an. Da will Zanardi wieder schneller sein als alle anderen. (eg)