Schweizer wollen an Paralympics in Rio zehn Medaillen gewinnen

Am Mittwoch beginnen in Rio de Janeiro die Paralympischen Spiele (bis 18. September). Zwar umfasst die Schweizer Delegation nur 24 Athleten, trotzdem sind die Ziele hoch gesteckt.

Nicht weniger als zehn Medaillen sind die Vorgabe, vor vier Jahren in London waren es noch deren 13 gewesen. Allerdings entfielen vier davon auf die inzwischen zurückgetretene Edith Wolf-Hunkeler (44).

«Die internationale Leistungsdichte hat erneut zugenommen. Es wird noch schwieriger, Medaillen zu gewinnen», sagt Ruedi Spitzli, Chef de Mission.

Den Kern der Mannschaft bilden Heinz Frei (58), Sandra Graf (46), Marcel Hug (30) und Manuela Schär (31). Zu den Medaillenhoffnungen zählen auch Catherine Debrunner (21), Tobias Fankhauser (26) und Philipp Handler (24).

Ein Grossteil der Schweizer Delegation traf am Freitag in Rio de Janeiro ein, am Sonntag stand ein Besuch auf dem weltberühmten Zuckerhut auf dem Programm.

Erstmals werden die 15. Paralympischen vom Schweizer Fernsehen übertragen. Im Fokus steht dabei die Leichtathletik, wo fast die Hälfte der Schweizer Athleten im Einsatz steht. Bei den Paralympics treten rund 4500 Athleten aus 176 Nationen an.