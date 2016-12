Auch Ösi-Legende schwärmt von Schweizer-Talent :  Schon am Samstag ist Meillard-Zeit!

Letzten Sonntag beim Riesenslalom in Val-d’Isère: Der im Kanton Neuenburg geborene und im Unterwallis wohnhafte Loic Meillard fährt bei seinem 15. Weltcup-Einsatz als 24. zum dritten Mal in die Punkteränge.

Die Experten-Meinungen über den Auftritt des gelernten Bankkaufmannes fallen danach sehr unterschiedlich aus. Während Swiss-Ski-Alpinchef Stéphane Cattin Loics Fahrt als zu wenig angriffig taxiert, stimmt Hans Knauss (45) am Mikrofon des österreichischen Fernsehens eine echte Lobeshymne an: «Mir gefällt wahnsinnig gut, wie der Loic fährt. Er glänzt mit einer blitzsauberen Technik. Da kommt bei den Schweizern ein sehr guter Bursche nach.»

BLICK hackt am Telefon beim Riesenslalom-Vize-Weltmeister von 2003 nach: Trauen Sie Meillard den ganz grossen Wurf schon in diesem Winter zu, Meister Knauss? «Absolut! Loic bringt alles mit um ein ganz Grosser zu werden. Seine Skitechnik ist genial, sein Oberkörper und Kopf sind immer in derselben, ruhigen Position. Mir taugt es, dass die lange so gebeutelte Ski-Nation Schweiz wieder so ein Megatalent besitzt.»

Am Samstag steht in Val-d’Isère der zweite Riesenslalom innerhalb einer Woche auf dem Programm – diesmal geht es aber nicht auf der Oreiller-Killy-Piste sondern auf der extrem steilen «Face de Bellevarde» zur Sache. Und auf diesem Terrain müsste sich Meillard noch wohler fühlen. Swiss Ski-Coach Jörg Roten: «Loic lässt in flachen Abschnitten noch zu viel Zeit liegen, aber in den steilen Passagen ist er enorm schnell.» Zur Erinnerung: Auf dem steilen Riesen-Berg in Kranjska Gora landete Meillard im letzten Winter auf dem achten Rang.

Und weil es auf der Face de Bellevarde überhaupt kein Flachstück gibt, könnte Meillard schon bald zum Meilleur (französisch: der Beste) avancieren.