Trotz Rausschmiss in Gedanken beim GP: Töff-Profi Dominique Aegerter

Dominique Aegerter ist fehl am Platz. Eigentlich sollte er sich in Motegi für den GP Japan vorbereiten. Am Wochenende in der Moto2 um WM-Punkte kämpfen. Stattdessen hockt er daheim im Berner Oberaargau.

Aegerter wird von seinem Ex-Arbeitgeber der Alltag aufgezwungen. Das Team warf ihn für die letzten vier Rennen raus. «Ich sehe momentan in den sozialen Medien all die Bilder meiner Gegner, wie sie nach Japan reisen. Deshalb ist jetzt alles wieder sehr präsent. Meine Enttäuschung ist immer noch riesig», sagt Aegerter.

Der Alltag? Macht nur halb so viel Spass. Egal ob im Fitnesscenter, beim Einkaufen oder beim Coiffeur. Aegerter hat nur Töff im Kopf. Als er für das BLICK-Fotoshooting den Helm überstreift, ist Aegerter schon fast erlöst. «Es tut gut, endlich wieder einmal den Helm aufzusetzen», scherzt er. Immerhin den Humor hat er in der letzten Woche nicht verloren.

Dabei hätte er allen Grund dazu. Was sein Team mit ihm abgezogen hatte, grenzt schon fast an Mobbing. Zunächst wartete er wochenlang auf den Vertrag für nächstes Jahr. Ein Suter-Töff war ihm versprochen worden, was jedoch nicht eingehalten wurde. Und ein Mechaniker, mit dem der 26-Jährige das Heu nicht auf der gleichen Bühne hat, sollte wieder zu seiner Crew stossen. Eine Katastrophe in einer Sportart, in der Vertrauen fast alles ist!

Doch fast das Schlimmste: Aegerter wurde gezwungen, für nächste Saison selber einen Chefmechaniker zu suchen! «Ich war sogar schon dabei», bestätigt Dominique. Irgendwann wurde alles zu viel. Aegerter ergriff die Chance, bei Leopard Racing zu unterschreiben – weswegen er letzte Woche gefeuert wurde.

Doch es ist nicht so, dass Aegerter die Zeit totschlagen müsste. Er nutzt die Zeit für ausgiebiges Training, betreut seine persönlichen Sponsoren. Gleist die nächste Saison auf.

Und hat bereits wieder mehr Probleme an der Backe. Anfang November müsste Aegerter in die RS einrücken. Den Termin hat er selber vorgeschlagen. Doch nun könnte er genau zu diesem Zeitpunkt in Mugello den Suter-Töff testen, mit dem er nächste Saison fahren wird. «Ich hoffe, wir finden da irgendeine Lösung. Der Test ist mir sehr wichtig.»