Moto2: Dominique Aegerter klagt trotz irregulärem Rauswurf nicht

Weil Dominique Aegerter das Team in der Moto2 kurzfristig wechselt. Schmeisst ihn das CarXpert-Interwetten-Team per sofort raus. Die letzten vier Rennen darf der 26-Jährige nicht mehr bestreiten. Ein Rauswurf, der so nicht erlaubt ist.

Aegerter ist bei der MotoGP für diese Saison als «permanent rider» eingetragen. Als Stammfahrer also. Und als solcher hat er das Recht, an den Rennen teilzunehmen. Eine Regel, die sicherstellen soll, dass die Teams die Fahrer nicht wie Unterhosen wechseln.

«Sportlich und vor allem auch juristisch ist der Entscheid nicht nachvollziehbar», ist auch Aegerters Manager Robert Siegrist überzeugt.

Denn den Fahrer wechseln darf eine Mannschaft nur bei vier Gründen. 1. Der Fahrer ist nicht fit oder hat andere gesundheitliche Probleme. 2. Er liefert regelmässig unterirdische Leistungen ab. 3. Er zahlt eine vereinbarte Mitgift an sein Team nicht. 4. Er geht rufschädigend gegen das Team vor.

Keiner der Gründe trifft auf Aegerter zu. Der 26-Jährige wurde auch nicht vertragsbrüchig. Ein Wechsel zu einem anderen Team ist ein branchenüblicher Vorgang. «Sonst würde ja Ende Saison die Hälfte der Fahrer nicht mehr am Start stehen», sagt Aegerter.

Klagt er sich also auf den Sattel, um nächstes Wochenende beim GP Japan am Start zu stehen? Wohl kaum. «Zeitlich würde es wohl kaum reichen, da der Gerichtsstand nicht in der Schweiz wäre», sagt Siegrist.

Der Zürcher Anwalt nennt aber vor allem einen weiteren Grund, weshalb er und sein Schützling nicht gegen das Team vorgehen werden. «Wir wollen keine Schlammschlacht, keine schmutzige Wäsche waschen.» Das würde nämlich bedeuten, dass man die über 10-jährige Zusammenarbeit mit Füssen treten würde.

«Und persönlich bin ich auch der Meinung, dass ein Start gar nichts bringen würde. In dieser Stimmung, die momentan im Team herrscht, wäre kein vernünftiges Resultat möglich», führt Siegrist aus. «Für Dominique ist es jetzt besser, den Kopf zu lüften und die lädierte Schulter komplett ausheilen zu lassen. Dann kann er nächste Saison wieder voll angreifen.»

Für Aegerter ist das sicher nicht einfach als Vollblutrennfahrer. «Ich will fahren und ich muss fahren», sagt er. Ergibt sich spontan die Möglichkeit, für ein Team zu fahren, wird Aegerter diese wahrnehmen. Den Start rechtlich erstreiten wird er sich aber nicht.

Zur Debatte steht ebenfalls, mit Suter für die nächste Saison zu testen, statt Rennen zu fahren. Wo und wie das genau geschehen könnte, ist noch offen.