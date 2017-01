Rallye-Legende Peterhansel unschlagbar :  «Mr. Dakar» gewinnt Giganten-Duell

Für die einen ist es das letzte grosse Abenteuer im Motorsport. Für die anderen ein Offroad-Wahnsinn. Und für Peugeot ist die 39. Rallye Dakar der ganz grosse Triumph!

Die Franzosen besetzen im Ziel in Buenos Aires gleich das ganze Podest. Zuoberst: Stéphane Peterhansel (51). Die lebende Dakar-Legende verteidigt seinen Titel von 2016. Unheimliche 13. Mal siegte der Franzose schon bei der härtesten Rallye der Welt: Den eigenen Siegesrekord baut Peterhansel damit weiter aus. Seit 1991 gewann er sechsmal auf dem Töff, und nun zum siebten Mal im Auto.

Diesmal muss Peterhansel aber beissen. Dem neunfachen Rallye-Weltmeister Sébastien Loeb (42) fehlen nach den fast 9000 Kilometern durch Paraguay, Bolivien und Argentinien im Ziel nur winzige 5:13 Minuten auf «Mr. Dakar». Was für ein Giganten-Duell!

Schon vor einem Jahr kokettierte Peterhansel mit dem Rücktritt. Ob er nun diesmal angesichts der womöglich drohenden Entthronung durch Loeb zuvorkommt und aufhört?

Bei den Töffs kommt der in Dubai lebende Brite Sam Sunderland (27) erstmals in seiner Dakar-Karriere ins Ziel: Und siegt sogleich! Für seine Marke KTM ist es der 16. Dakar-Triumph in Serie.

Übrigens: Todesopfer gab es 2017 keine, obwohl die diesjährige Route die wohl härteste der bisher neun Dakar-Ausgaben in Südamerika war.