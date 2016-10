Zarco auf Pole-Position: Tom Lüthi mit Start-Platz 5 in Malaysia

Das meint BLICK

Lüthi an der Meisterprüfung

Erinnern Sie sich an den kleinen Töff-Stift Tom

Lüthi? 2005 eroberte er als milchgesichtiger Bauernsohn die Welt. In der Zuckerwasser-Klasse (125ccm) stürmte er sensationell zum WM-Titel und versetzte die Schweiz in Töff-Fieber. Wurde sogar vor Roger Federer zum Schweizer Sportler des Jahres gewählt.

Das Jahr 2005 ist Fluch und Segen zugleich für Lüthi. Die Wahl vor Federer ist dem damals 19-Jährigen peinlich. Und der Erfolgsdruck ist für ihn in den Folgejahren zu gross. Tom verzettelt sich. Und weil er nicht Jahr für Jahr um den Titel fährt, wird er gar belächelt.

Jetzt zeigt er endlich, was in ihm steckt. Tom fährt angriffig und abgeklärt wie nie. Seit Wochen fährt er praktisch fehlerfrei. Eine Sensation wie 2005 wäre der Titel in der Moto2 aber nicht. Auch wenn das Comeback vom 5. WM-Rang sensationell ist.

Lüthi lässt in der Moto2 seit Jahren aufblitzen, zu was er fähig ist. Immer wieder kämpft er in der zweitwichtigsten WM an der Spitze. Nun tut er dies auch endlich mit der Konstanz, die es für einen Titel braucht.

Der Töff-Stift von 2005 ist längst erwachsen geworden. Die Lehre hat er erfolgreich hinter sich gebracht. Nun ist er an der Meisterprüfung. Lüthi hat alles, um diese erfolgreich zu absolvieren. Tom ist reif für den Titel.