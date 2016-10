Tom tierisch gut drauf :  Kuschelt sich Lüthi zum Folge-Sieg?

Töff-Pilot Tom Lüthi (30) ist mit einem guten Gefühl in Australien. Einerseits weil er den Sieg vom GP Japan im Gepäck hat. Andererseits, weil er vor dem Rennen auf Phillip Island kurz auf Kuschelmodus geschaltet hat. Lüthi besuchte die Kängurus und Koalas und hat sichtlich Spass.

Spätestens am Sonntag sollte dann aber wieder vorbei sein mit der Kuschelei. Beim GP Australien bietet sich dem Moto2-Dritten wieder einmal die Gelegenheit, endlich einmal mit einem Sieg nachzudoppeln. Denn Lüthi hat 13 GP-Siege auf dem Konto, zwei in Serie gabs aber noch nie.

Am ersten Trainingstag läuft es dem Emmentaler noch nicht rund. In der ersten bereits verregneten Session landet Lüthi auf Rang 11, noch hinter Landsmann Jesko Raffin (8.). Auf Platz 28 klassiert sich Robin Mulhauser. Bestzeit fährt der Deutsche Jonas Folger. Das zweite Training am Nachmittag muss dann wegen der starken Regenfälle komplett abgesagt werden. (sme)