Starke Töff-Schweizer in Australien :  Pole für Lüthi! Raffin auf Rang 5

Tom Lüthi ist im Qualifying zum GP Australien der stärkste Fahrer. Tom sichert sich die 11. Pole-Position seiner Karriere. Nach seinem Sieg in Japan ist er also auch auf Phillip Island einer der heissesten Siegeskandidaten.

«Es war sehr speziell vom Wetter her. Und ich hatte in der Mitte der Session einen kleinen Sturz. Die grosse Schwierigkeit war, auf dem Töff zu bleiben und die Reifen bei diesen Bedingungen auf Temperatur zu bringen», sagt Lüthi. «Es ist cool, dass es so gut geklappt hat und ich zurück auf der Pole bin.»

Das Rennen vom Sonntag (5.20 Uhr Schweizer Zeit, live auf SRF 2) dürfte aber auch noch aus einem anderen Grund so manchen Schweizer Fan vor den Fernseher locken. Denn Jesko Raffin sorgt für die grosse Überraschung – Platz 5!

Seit Monaten wartet die Töff-Schweiz darauf zu sehen, was Raffin wirklich kann. Das grosse Talent ist in der Moto2 bisher enttäuschend unterwegs. Nun zeigt er, dass er durchaus das Zeug hat, um sich in der zweitwichtigsten Töff-WM zu beweisen.

Bei den nasskalten Bedingungen ist der 20-Jährige von Beginn weg einer der stärksten auf dem Kurs. Während viele andere Mühe haben und stürzen. Schliesslich fährt er in die 2. Startreihe. Das mit Abstand beste Quali-Ergebnis seiner Karriere.

Schon am Freitag im ersten Training zeigte der Zürcher Raffin, dass er mit dem Kurs bei den kalten und regnerischen Bedingungen gut zurecht kommt. Er belegte de 8. Rang, noch vor Lüthi.

«Ich habe von Beginn an ein gutes Gefühl für das Bike und die Strecke gefunden. Ich war auch von Beginn an vorne dabei», sagte Raffin. «Das stimmt mich für das restliche Wochenende zuversichtlich.»

Raffin dürfte auch deshalb so befreit fahren können, weil sich seine Zukunft geregelt hat. Nachdem seine Karriere kurz vor dem Ende stand, profitiert er vom Wechsel von Dominique Aegerter und übernimmt dessen Platz im CarXpert-Interwetten-Team.