Tom Lüthi stürzt schon wieder

«Déjà-vu» für Tom Lüthi: Wie schon vor zwei Wochen in Tschechien, stürzt der 29-jährige Emmentaler auch am Samstagnachmittag im Qualifying. Doch diesmal kann Lüthi weitermachen und fährt in Silverstone noch auf den zehnten Rang.

Mit dem Regen in Grossbritannien hat aber nicht nur Lüthi zu kämpfen: Neben WM-Leader Johann Zarco stürzt auch Youngster Iker Lecouna - und das zweimal! Der 16-jährige Spanier war für den verletzten Dominique Aegerter nachgerückt.

Jesko Raffin feiert derweil ein kleines Erfolgserlebnis in Silverstone: Der 20-jährige Zürcher wird 18. – es ist die beste Qualifying-Platzierung seiner Karriere! Robin Mulhauser startet von Platz 24. Die Pole-Position sichert sich Lokalmatador Sam Lowes. (ajf)