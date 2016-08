Dominique Aegerter für sechs Wochen verletzt

Nächster Rückschlag für Dominique Aegerter. In einer sowieso schon schwierigen Saison muss der Oberaargauer nun bis zu sechs Wochen pausieren.

Der 25-Jährige verletzte sich im Motocross-Training. «Ich habe versucht, einen Frontflip (Vorwärtssalto, d. Red.) zu machen», gesteht Aegerter. «Doch ich kam nicht mit beiden Rädern gleichzeitig auf, weshalb ich das Gleichgewicht verlor und über den Lenker flog.»

Die Verletzungen sind verheerend nach diesem mehr als unnötigen Unfall. Aegerter reisst sich zwei Bänder in der Schulter, knackst sich zusätzlich eine Rippe an. «Ich habe sehr starke Schmerzen.»

Die Verletzung zwingt ihn nun zum Zuschauen. An ein Rennen nächste Woche in Silverstone sei nicht zu denken, sagt Aegerter. «Und auch die Woche darauf in Misano werde ich wohl passen müssen.» Der Moto2-Pilot hofft, etwas schneller als verordnet wieder fit zu sein und eventuell in Aragon in vier Wochen starten zu können. Die Chancen sind aber gering.

Möglich also, dass nächste Woche in Silverstone weder Aegerter noch Tom Lüthi dabei sein werden. Der Emmentaler erholt sich nämlich derzeit noch von einer Gehirnerschütterung. Es sieht zwar gut aus beim 29-Jährigen, doch sicher ist sein Start noch nicht.

Die Reise nach Silverstone wird Aegerter übrigens trotzdem antreten. Er wird dort über die Details des Vertrags für nächste Saison verhandeln. Sicher ist einzig, dass Dominique beim aktuellen Team bleibt. Auf welchem Material und mit welchem Cheftechniker, ist noch offen.