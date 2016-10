Dominique Aegerters neuer Chef: Rauswurf ist unverständlich

Wenn am Wochenende in Motegi (Jp) die Töff-Stars wieder um WM-Punkte fahren, muss Dominique Aegerter zuschauen. Wegen seinem Wechsel für kommende Saison zu Leopard Racing warf ihn sein langjähriger Arbeitgeber CarXpert Interwetten kurzerhand für die letzten vier Spiele raus. Das Vertrauensverhältnis sei gestört, begründet das Team.

Sein neuer Chef Stefan Kiefer, Teambesitzer des Leopard-Teams, stellt sich nun hinter Aegerter. Zwar wolle er sich nicht in die Belange eines neuen Teams einmischen. «Aber ich persönlich kann das aus den angegebenen Gründen schon nicht ganz nachvollziehen», sagt Kiefer.

Genau dafür existierten ja Verträge zwischen Team und Fahrer – um beide Seiten zu schützen. «Wenn das alle Teams so machen würden, wären ja Ende Saison kaum mehr Fahrer auf der Strecke!»

Stefan Kiefer, der Aegerters neues Team zusammen mit seinem Bruder Jochen führt, kann es recht sein. Er freut sich einfach auf seinen neuen Piloten. «Sein Wille und sein Kampfgeist zeichnen ihn aus. Was er in den ersten Runden jeweils veranstaltet ist sehr stark», schwärmt der Deutsche. «Ich bin sicher, dass wir Freude an ihm haben werden.» Vor allem auch deswegen, weil Aegerter schon in der Vergangenheit auf dem Suter-Töff brillieren konnte.

Ob Aegerter vielleicht schon diese Saison mit einer Wildcard für Kiefer an den Start gehen kann? «Wir respektieren unsere Verträge und haben mit Danny Kent und Miguel Oliveira zwei Fahrer», stellt Kiefer klar. Oliveira wechselt auf nächste Saison hin auch das Team. «Trotzdem wird er natürlich bis Ende Saison bei uns fahren.»

Übrigens: Das Kiefer-Team weiss durchaus, wie man einen Fahrer zum Erfolg führen kann. 2011 holte es den Moto2-WM-Titel mit Stefan Bradl. 2015 wurde Danny Kent im Kiefer-Team Moto3-Weltmeister.