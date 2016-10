«Ich bin top drauf!» :  Lüthi gibt sich nach Sieg in Australien angriffig

Gratulation zum Erfolg Tom Lüthi. Was bedeutet es Ihnen, erstmals in der Karriere zwei Siege in Serie geschafft zu haben?

«Das ist sehr cool, darauf habe ich lange gewartet. Es ist etwas, das mir einfach gefehlt hat. Ich habe vor dem Rennen einem Reporter spasseshalber gesagt, dass ich deswegen noch hier bin. Um das zu schaffen. Das bedeutet jetzt aber keineswegs, dass ich jetzt aufhöre. Es zeigt mir eher, dass ich immer noch besser werde. Immer stärker. Und es zeigt mir auch, dass ich noch kein bisschen zu alt bin. Im Gegenteil. Ich habe noch Grosses vor.»

Sie haben sich gegen einen jungen Wilden durchgesetzt. Wieder einmal gegen Morbidelli.

Stimmt, das war jetzt der dritte so enge Kampf, zwei gingen an mich. Er ist ein Top-Fahrer. Ich habe ihn in Führung liegend deutlich gehört, wusste, dass er sehr nah dran ist, den Versuch starten wird. Ich hatte dann eineinhalb Runden, um ihn zu studieren und meine Chance zu suchen. Es lief dann auf die letzte Kurve hinaus.

Was geht Ihnen auf der Zielgeraden durch den Kopf, wenn es so eng ist?

Nicht viel. Meine Konzentration gilt viel mehr dem Fahren. Die Kurve muss passen, das ist das Wichtigste. Richtig kuppeln, beschleunigen. Da bleibt keine Zeit für Gedanken.

Und jetzt sind Sie plötzlich wieder richtig heiss im WM-Rennen.

Ja, aufs Mal bin ich wieder im Kampf um den Titel. Niemand hat noch mit mir gerechnet, aber das ist mir egal. Wir haben uns einfach auf den Job konzentriert und versuchten schnell zu sein. Diese Strategie müssen wir so weiterverfolgen. Wir müssen versuchen Rennen zu gewinnen. Und ich bin top drauf. Mit Rechnereien darf ich jetzt nicht anfangen.

Von der Kälte Australiens (13 Grad) geht es jetzt nach Malaysia in die Hitze.

Es war wirklich sehr kalt. Zwar schien die Sonne, aber da war ein sehr frischer Wind. Zum Kitesurfen wäre es mir klar zu kalt gewesen.

Aber dafür fehlt Ihnen sowieso die Zeit. Nächstes Wochenende ist schon das nächste Rennen.

Das stimmt, es geht Schlag auf Schlag. Ich reise noch heute Abend weiter nach Malaysia, noch vor dem Team. Ich kann mich also etwas akklimatisieren. Ich mache da aber nichs Spezielles, bin einfach viel draussen. Ich kenne das ja, habe es einige Male schon mitgemacht.