Dritter Saisonsieg für Berner: Tom Lüthi gewinnt den GP Japan!

Dritter WM-Titel für Marquez Tom Lüthi gewinnt den GP Japan!

Traumlauf für Tom Lüthi (30) beim GP Japan in Motegi! Der Berner feiert bei seinem dritten Saisontriumph in der Moto2 einen Start-Ziel-Sieg. In der MotoGP holt sich Marc Marquez unterdessen den dritten Weltmeistertitel.