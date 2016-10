Dominique Aegerter: War Rauswurf sowieso schon geplant?

Dominique Aegerter darf nicht mehr fahren. Das Team schmeisst ihn vier Rennen vor Schluss raus, weil er für nächste Saison zu einem neuen Arbeitgeber wechselt. Brisant: Offenbar stand er bei CarXpert-Interwetten sowieso Woche vor dem Aus.

Nach BLICK-Informationen wollte das Team Aegerter nämlich schon vergangene Woche rausschmeissen. Als dieser noch gar kein neues Team hatte – und auch keinen gültigen Vertrag beim alten Team. Aegerter drohte, plötzlich ohne Team zu sein!

Teamchef Frédéric Corminboeuf dementiert auf Anfrage: «Wir haben Domi nicht gesagt, er müsse gehen. Wir haben ihm lediglich klar gemacht, dass er viel bessere Leistungen bringen muss.»

Sicher ist: Der Druck auf Aegerter wurde immer grösser. Schliesslich hätte er sich da auch mit einer Kalex-Maschine zufrieden gegeben. Hauptsache, die Karriere geht weiter.

In der Notlage schickte Aegerter einen Hilferuf an seinen Ex-Manager Robert Siegrist. Dieser übernahm das Management wieder. Per Zufall kam der Kontakt zum Kiefer-Team zu Stande, innert drei Tagen war der Deal eingetütet. «Es ging dann alles sehr schnell», sagt Aegerter.