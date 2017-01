«Ich wollte sterben» :  Franzose fährt Rallye Dakar ohne Arme und Beine

Sie verlangt den Piloten alles ab: die Rallye Dakar. Zurzeit dröhnen in Südamerika die Motoren zur berühmt-berüchtigen Abenteuer-Rallye. Und die 39. Ausgabe gehört zu den härtesten, die je gefahren wurden.

Knapp 9000 Kilometer sind zurückzulegen. Durch heisse Wüsten, eiskalte Berge. «Die diesjährige Dakar wird ohne Zweifel die bislang härteste in Südamerika sein», so Renndirektor Marc Coma, selber fünffacher Sieger auf dem Töff.

Jetzt stelle man sich vor, diese Strapazen ohne Arme und Beine auf sich zu nehmen. Genau dies tut nämlich Philippe Croizon.

Der Franzose, der nach einem Unfall beide Beine und beide Arme verlor, fährt in einem BMW-Buggy durch Südamerika. Sein Gefährt wurde dafür extra angepasst. Die Kontrolle hat er dank einem über dem linken Beinstumpf angebrachten Karbonaufsatz.

Croizon ist 25 Jahre alt, als der Stahlarbeiter auf dem Dach seines Hauses an der TV-Antenne werkelt. Dabei jagt es ihm 20'000 Volt durch den Körper, wobei er Arme und Beine verliert. «Ich wollte sterben», so Croizon. Doch er kämpft. Und sein Wille bringt ihn bis an die Dakar-Rallye.

Vor sieben Jahren schon stürzte er sich in ein Abenteuer. Mit speziellen Prothesen durchschwamm er den Ärmelkanal und sorgte für weltweites Aufsehen.

Nun also will er im Auto Grosses leisten, liegt zurzeit auf Platz 67 im Gesamtklassement – und will sich am 14. Januar bei der Zielankunft der Dakar Rallye in Buenos Aires feiern lassen. (wst)