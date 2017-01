Genfer Rallye-Pilot kollidiert mit Pferd :  Schweizer Dakar-Drama!

Das einzige Ziel von Marco Filippi (40) bei seinem Rallye-Dakar-Debüt war die Zielankunft in Buenos Aires am 14. Januar. Doch der Genfer Amateur-Pilot mit der grossen Rallye-Leidenschaft sieht nicht einmal das Ziel am Tag des Rallye-Auftakts!

Der Grund: Schon wenige Kilometer nach dem Start in Asunción (Paraguay) wird der Familienvater (3 Kinder) von einem Pferd überrascht und kollidiert mit dem Tier. «Das Pferd hatte dort eigentlich nichts verloren. Ich habe mir beim Sturz wohl den Arm gebrochen», meldet der Genfer enttäuscht aus dem Krankenhaus. Filippi zu BLICK: «Ich werde gut betreut, alles ist gut soweit.»

Was für ein Riesen-Pech beim einzigen Schweizer Töff-Pilot an der 39. Rallye Dakar. Statt beim härtesten Rennen der Welt rund 9000 Kilometer in Südamerika abzuspulen, scheidet Filippi als einziger Töff-Fahrer schon beim eigentlich lächerlich kurzen 39-km-Prolog aus.

Die erste Etappe, die den Tross nach Argentinien führt, gewinnt der Franzose Xavier de Soultrait, bei den Autos ist der zweifache Dakar-Sieger Nasser Al-Attiyah der Schnellste.