Formel E kommt 2017 nicht in Schweiz: Kein Rennen in Zürich

Die leisen Elektro-Rennboliden sollen dereinst dem Zürichsee entlang und durch das Bankenviertel zischen. Doch um das geplante Formel-E-Rennen in Zürich ist es ruhig geworden. Der gross angekündigte September-Event mit der Demo-Fahrt eines Formel-E-Autos als offizieller Startschuss der Zürcher Bewerbung fand nicht statt.

Jetzt ist auch klar, warum. Der Auto-Weltverband Fia reduziert den Kalender für die kommende Saison 2016/17 um zwei Rennen auf noch zwölf Events in zehn Städten. Auftakt mit unserem Weltmeister Sébastien Buemi am Start ist diesen Sonntag in Hong Kong (10.00 Uhr, live Eurosport).

Zunächst waren im ersten Kalenderentwurf noch zwei Daten für neue Rennen eingeplant gewesen. Zürich spekulierte auf den freien Termin am 24. Juni 2017.

Doch dazu kommt es nicht. Die Zürich-Premiere ist nun frühestens in der Saison 2017/18 denkbar. Der «Swiss ePrix» soll dereinst mehr werden als eine spektakuläre Eintages-Rennveranstaltung mitten in der Stadt. Die Macher um OK-Chef Roger Tognella wollen das Rennen in eine grosse Veranstaltung zum Thema Elektromobilität einbetten, bei der auch Hochschulen wie die ETH involviert sind.

Formel-E-Kalender 2016/17

9. Oktober: Hong Kong

12. November: Marrakesch

18. Februar: Buenos Aires

1. April: Mexiko City

13. Mai: Monaco

20. Mai: Paris

10. Juni: Berlin

1. Juli: Brüssel

15. Juli: New York

16. Juli: New York

29. Juli: Montreal

30. Juli: Montreal