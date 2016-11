Buemi auf dem Podest :  Neel Jani steht vor dem WM-Titel

Die Langstrecken-WM neigt sich dem Ende zu. Am 19. November steigt in Bahrain das Saisonfinale. Dort kann sich Neel Jani zum Weltmeister krönen.

Nach dem zweitletzten Rennen in Shanghai führt Jani im Porsche mit 17 Punkten Vorsprung in der WM-Wertung. Damit kommts in zwei Wochen zum grossen Showdown.

Das Rennen in China ist auch für einen zweiten Schweizer erfolgreich verlaufen: Sébastien Buemi im Toyota schaffts zum ersten Mal in dieser Saison auf das Podest – seine Teamkollegen und er werden Dritte. (leo)