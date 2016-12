Wer fährt Helene Fischer nach Hause? :  Die Tuschelthemen an den Sports Awards

Im goldenen Kleidchen singt Schlagerstar Helene Fischer (32) «Hallelujah». Nicht nur die Herzen der TV-Zuschauer fliegen der schönen Helene zu. Handball-Superstar Andy Schmid (33) von den Rhein Neckar Löwen will die hübsche Deutsche schon vor dem Auftritt mitnehmen. Schmid: «Helene darf heute mit mir nach Deutschland fahren, wenn sie Interesse hat. Ich muss das aber noch mit meiner Frau besprechen.» Da hat SRF-Moderator Rainer Maria Salzgeber (47) aber etwas dagegen. Er sagt: «Sorry Andy, aber Helene hat bereits mich gebeten, sie heimzufahren.» Und Helene? Die lächelt nur müde.

Strahlen tut Fabian Cancellara («Ich würde mich selber wählen»). Seine Dankesrede will nicht mehr enden, der kommende Bierbauch bleibt sein grosses Thema. Cancellara (35): «Ich habe so viel zu erzählen. Das SRF hat mir aber gesagt, dass meine maximale Redezeit nur zwei Minuten betrage.» Das schafft er nicht.

Martina Hingis (36) erscheint in den TV-Studios in einem zauberhaften Kleid. Und unsere Tennis-Queen hat einen Begleiter mit auffallend roter Fliege dabei. Es ist Harald Leemann, ihr Team-Arzt beim Fedcup und bei den Spielen in Rio.

Skistar Lara Gut (25) ist nicht vor Ort, sie stellt bei den Frauen trotzdem alle in den Schatten. Frage an Lara: Wo steckt eigentlich ihre Kristallkugel für den Gesamtweltcup? Lara ehrlich: «In einer Kiste.»

Gut drauf ist auch Moderatorin Steffi Buchli (38). Sie begrüsst einen Freund im Publikum während einer kurzen Pause mit dem Victory-Zeichen. Einfach coll, diese Frau.

In Form ist auch SRF-Moderator Rainer Maria Salzgeber. Er gratuliert Nati-Coach Vladimir Petkovic (53) zu «vier Punkten aus 12 Spielen», bemerkt den Fehler umgehend. Seine Entschluldigung: «Rechnen war noch nie meine Stärke.»

Das gibts doch nicht! Beachvolleyball-Spielerin Joana Heidrich (190 cm) läuft in 10-Zentimeter-Highheels ein. Für ein gemeinsames Bild muss Töff-Star Dominique Aegerter (1,74 Meter) hinhalten. Er kennt Heidrich zuerst gar nicht, nimmts dann mit Humor.

Kurzfristig schlapp macht die Begleitung von Martina Kocher (31). Die Rodel-Weltmeisterin nimmt spontan ihre hübsche WG-Kollegin Ariane aus Bern mit. Das farblich abgestimmte Duo avanciert kurzerhand zum optischen Highlight.

Auch Kunstturn-Schätzchen Giulia Steingruber (22) fehlt gestern, sie verbringt ihre Ferien auf den Fidschi-Inseln. Dort ist aber das Wetter schlecht. Rainer Maria Salzgeber rät: «Reise umbuchen und in die Schweiz zurückkehren. Hier ist es schön.»

Zu guter Letzt hat sich jemand einen kleinen Scherz erlaubt. Als der Gewinner des Wettbewerbs bekanntgegeben wird, erscheint am TV-Bildschirm «Guy Parmelin, Bern». Kann passieren.

Unser Sportminister ist nicht mehr dabei, als an der Bar zu später Stunde folgende Quizfrage gestellt wird: Wie heisst unser Sport-Traumpaar des Jahres? Antwort: «Cance-Lara».